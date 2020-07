Lino Banfi e l’affetto per il nipote ‘acquisito’: “Mi ha scioccato”

L’attore pugliese Lino Banfi ha figli e nipoti a cui darebbe persino l’anima. Di recente ha confidato di avere anche un nipotino “acquisito”.

In questo 2020 Lino Banfi ha voluto dare il proprio contributo all’Italia e agli italiani nel momento più complesso dell’anno. Quando la pandemia ha costretto il governo a disporre il lockdown per limitare i contagi, l’attore comico si è esposto pubblicamente per chiedere ai fan di rispettare le disposizioni e successivamente per incoraggiare tutti. Il suo era infatti un richiamo alla responsabilità, ma anche di speranza.

In quei giorni, come tutti, Lino ha sofferto della mancanza di libertà, ma soprattutto di quella degli affetti. Sebbene i suoi figli vivano vicino, infatti, durante la quarantena i contatti sono stati limitati e non ha potuto vedere i nipoti per ragioni di sicurezza. Anche in quella situazione di difficoltà l’attore è riuscito a trovare qualcosa di positivo dentro casa.

Lino Banfi e l’affetto per il nipote acquisito

Come tutti i nonni d’Italia, anche Lino Banfi ha sofferto per la mancanza dei nipotini. Non molti sanno, però, che a casa dell’attore vive una collaboratrice che li aiuta sia con le faccende di casa che con la malattia della moglie. La donna vive insieme a loro e con lei c’è anche il figlio, un bimbo di appena 5 anni che considera e chiama Lino “Nonno”.

L’affetto del bambino è corrisposto dall’attore che in periodo di quarantena ha confessato di essere molto orgoglioso del piccolo: “Dato che i miei nipoti mi mancano, intanto in casa mi godo il mio nipote acquisito, il figlio della nostra collaboratrice che vive con la sua famiglia a casa nostra”. In seguito lo stesso Banfi ha raccontato un episodio che mostra la perspicacia di questo bimbo, una maturità che l’ha colto di sorpresa: “Ieri mi ha chiesto: ‘Nonno devo aver paura?’. Ha solo 5 anni, mi ha scioccato. Gli ho risposto che stiamo bene, e nonno è forte”.