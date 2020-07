Coronavirus 9 luglio: oltre 200 positivi, calano i morti

Ancora oltre 200 positivi in Italia a causa del Coronavirus, nelle ultime 24 ore: calano i morti oggi 9 luglio, più di 100 casi in Lombardia.

L’Italia non si libera dalla morsa del Coronavirus, ma non solo: è la Lombardia a ‘primeggiare’ ancora una volta per numero di casi, con oltre il 50% dei positivi sul totale giornaliero. Nella Regione anche 5 delle 12 vittime totali registrare in 24 ore.

Basso il numero di guariti nelle ultime 24 ore, passato da 825 a 338, quindi circa 500 guariti in meno. Scendono sotto quota 70 le terapie intensive: una decrescita che resta comunque molto lenta. A oggi, sono circa 3,5 milioni i tamponi effettuati.

Dati regione per regione Coronavirus 9 luglio

Su 214 casi totali, dunque, se ne registrano 119 in Lombardia, vale a dire il 55%. Scendono i casi in altre Regioni: da 25 a 16 in Piemonte, ad esempio, da 49 a 29 in Emilia Romagna. Male il Lazio, dove raddoppiano da 14 a 28 i nuovi positivi, sale lievemente anche il dato veneto. Sono queste cinque regioni le uniche con oltre dieci casi. Spiccano poi gli otto casi in Abruzzo.

Morti si registrano solo in 5 Regioni: cinque le vittime in Lombardia, tre in Veneto, due in Toscana, una nel Lazio e una in Piemonte. Regioni a doppio zero, ovvero senza decessi né nuovi contagi, sono Puglia, Calabria, Sardegna, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta. Altrove i nuovi positivi sono comunque molto ridotti.