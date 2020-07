Temptation Island 2020, Valeria ed Alessandro: lo scottante bacio

Temptation Island 2020, Il tanto atteso bacio sembrerebbe essere arrivato. Valeria e Alessandro, la donna pare proprio che sia caduta in tentazione.

La trasmissione Temptation Island 2020 è cominciata lo scorso 2 Luglio 2020, ed è già boom di ascolti. Tentatori e tentatrici sono dunque in ballo ed il destino delle coppie nel programma è ancora tutto da decidere. Che cosa succederà? Scopriamo insieme l’ultima scottante anticipazione.

Arriva da Gossip News Italia l’anticipazione choc. sembrerebbe proprio che tra Valeria e Alessandro sia scattato qualcosa. Già dalla prima puntata i due hanno legato molto di fronte alle telecamere. Parecchi followers della trasmissione infatti sperano che possa nascere qualcosa di più tra i due ragazzi; ed è proprio quello che è successo.

Valeria Liberati e Ciavy sono una delle coppie che hanno suscitato più scalpore durante la prima puntata andata in onda della trasmissione. I due, secondo Gossip News, pare proprio si siano lasciati. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Uno scottante bacio tra Valeria e il tentatore Alessandro Basciano.

Sembrerebbe dunque che la storia tra Valeria e Ciavy sia presto giunta al capolinea. I due hanno presentato problemi sin da subito. Valeria è stata etichettata dal fidanzato come possessiva, pesante ed ossessiva, mentre la ragazza si è mostrata consapevole del fatto che Ciavy non fosse innamorato di lei. Il bacio tra Valeria e il tentatore si suppone sia stato il motivo che ha scatenato la bufera, ma non è l’unica novità. Pare proprio che Alessandro non sia libero di cuore come tutti credevano.

Temptation Island: Alessandro è fidanzato?

Alessandro Basciano, noto per essere comparso anche nel programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, è uno dei volti più acclamati della nuova stagione di Temptation Island. L’uomo si è presentato come tentatore, e ha dimostrato subito un certo feeling con Valeria Liberati. Tra i due sembrerebbe essere scattato un bacio, il quale ha causato la definitiva rottura tra la ragazza e il fidanzato Ciavy. Pare infatti che Basciano sia stato avvistato qualche giorno fa fuori dal villaggio. Tale avvistamento fa supporre l’uscita dal programma di quest’ultimo, e di conseguenza anche della coppia in questione. Nel contempo circolano diversi rumor, i quali parlano di una certa Federica, fidanzata di Alessandro. Ma quanto ci sarà di vero?