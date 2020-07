Mary Trump, rivelazione-bomba: “Zio Donald fu abusato dal padre”

La nipote di Donald Trump rivela in un libro che il carattere e il modo di fare del presidente statunitense sono una diretta conseguenza degli abusi subìti da piccolo.

“Too Much and Never Enough”, troppo e mai abbastanza: così si intitola un libro scritto dalla nipote del presidente americano Donald Trump che uscirà il 14 luglio, ma sta già facendo molto rumore. Mary Trump descrive infatti suo zio come un narcisista e sociopatico, e il giudizio non è da prendere alla leggera, visto che non solo lo conosce da vicino, ma è anche una psicologa di professione, per cui può permettersi di analizzarlo sotto il profilo medico. Ma la rivelazione bomba è un’altra: secondo l’autrice, il carattere di The Donald è frutto degli abusi subiti per mano del padre Fred, che non sapeva cosa fosse l’amore e pretendeva dal figlio solo obbedienza, privandolo di ogni empatia.

I fantasmi del passato di Donald Trump

Naturalmente la Casa Bianca ha già reagito alle anticipazioni del libro di Mary, che arriverà in libreria nonostante i tentativi legali fatti dell’altro zio, il fratello di Donald, di bloccarne la pubblicazione. I portavoce del presidente Usa sostengono che le rivelazioni del libro siano false. Mary, figlia di Fred, il fratello maggiore di Donald affetto da alcolismo e morto di infarto a 44 anni, accusa il presidente di aver fatto dell’imbroglio uno stile di vita, alludendo anche al fatto che pagò una “mazzetta” per superare l’esame di ammissione all’università.

Mary Trump era già nota alle cronache per aver fatto causa ai parenti che l’avevano esclusa dall’eredità del nonno, facendole poi firmare poi un accordo con cui si impegnava a non rivelare i dettagli del caso. Sarebbe stata proprio lei, tuttavia, a passare al New York Times le (poche) informazioni disponibili sulle dichiarazioni dei redditi del magnate prestato alla politica.

