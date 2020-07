Donald Trump, una familiare è positiva al Covid-19: panico in famiglia

Donald Trump: panico in famiglia, una familiare è stata scoperta positiva al Covid-19. Cancellati tutti gli impegni in agenda, ecco come si comporterà la famiglia Trump.

Notizia degli ultimi minuti è la sospetta positività al Covid-19 di una familiare di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. La malata, secondo i media locali, sarebbe Kimberly Guilfoyle, attuale fidanzata del figlio maggiore del presidente, Donald Trump Junior. La Guilfoyle è uno dei membri principali del comitato di Trump incaricato di raccogliere i fondi per la campagna elettorale del presidente.

Kimberly Guilfoyle è positiva al Covid-19, ecco come si comporterà la famiglia di Donald Trump

Kimberly Guilfoyle è stata confermata positiva al Coronavirus venerdì scorso, hanno informato i media statunitensi. Completamente asintomatica, è stata testata per precauzione nello stato del Dakota del Sud, prima di prendere parte ad un incontro pubblico a Monte Rushmore. A comunicare la notizia è stato il capo dello staff per la raccolta fondi di Trump, Sergio Gor, assicurando che “dopo essere risultata positiva, Kimberly è stata immediatamente messa in isolamento per limitare qualsiasi contatto”. Il capo staff ha spiegato anche che la Guilfoyle “sarà di nuovo sottoposta a tampone per assicurare che la diagnosi sia corretta, dal momento che è asintomatica”. In via precauzionale, comunque, la ragazza cancellerà tutti i prossimi impegni politici e privati. Secondo quanto detto da Gor Donald Trump Junior, fidanzato di Kimberly e figlio maggiore del presidente, “è risultato negativo, ma anche lui si è messo in isolamento e ha cancellato tutti gli appuntamenti in agenda”.

