Maria Giovanna Elmi, chi è: età, carriera e vita privata dell’annunciatrice

Maria Giovanna Elmi è la storica annunciatrice della Rai, scopriamo qualcosa in più su di lei: età, carriera e vita privata.

Molti italiani si ricorderanno di lei come l’annunciatrice del palinsesto serale della Rai, Maria Giovanna Elmi è stata infatti per oltre due decenni il volto degli annunci serali dell’emittente statale. Ma nel corso della sua pluriennale carriera televisiva, la Elmi è stata anche una conduttrice di successo ed ha provato anche ad ampliare la sua carriera come cantante. Dotata di bella presenza scenica, di ottime capacità di gestione delle tempistiche televisive e di una voce importante, Maria è stata ed è una professionista a tutto tondo.

Insomma parliamo di una professionista poliedrica, in grado di fare letteralmente tutto ciò che è richiesto ad un presentatore tv. Scopriamo dunque un po’ meglio la carriera e la vita della “Signorina Buonasera” della Rai.

