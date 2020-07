Gigi D’Alessio di nuovo nonno: il figlio Claudio aspetta un bambino

Gigi D’Alessio, il popolare cantante napoletano, diventerà nonno per la seconda volta. A dargli una simile gioia il figlio Claudio che attende un figlio dalla compagna Giusy.

Il popolare cantante Gigi D’Alessio ha ricevuto una lieta notizia durante il periodo di lockdown. Il nuovo conduttore di “Vent’anni che siamo italiani“, uno show targato Raiuno e presentato con Vanessa Incontrada, ha scoperto che diventerà a breve nonno per la seconda volta.

Il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio, avuto dal matrimonio con Carmela Barbato, diventerà padre per la seconda volta. L’imprenditore, che non ha seguito le orme del padre, ha creato da giovanissimo un marchio che ha rivenduto e oggi è attivo nel settore della cura e del benessere fisico. A vent’anni ha avuto la prima figlia, Noemi, che oggi ha 10 anni, da una relazione con una donna di nome Francesca. Ora, lui e la compagna Giusy, attendono un figlio. Claudio D’Alessio ha avuto diversi flirt, tra cui quello con Cristina Buccino finito a causa di presunti tradimenti. In seguito è stato legato a Nicole Minetti, ex consigliere del PDL coinvolta nello scandalo del Rubygate e dal 2017 è con Giusy Lo Conte. La ballerina ha lavorato in alcuni programmi di Carlo Conti, tra cui “I migliori anni” e “Tale e quale show“, ma anche in “Made in Sud“.

La relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Un po’ come per la vita sentimentale del figlio Claudio, anche quella del papà Gigi D’Alessio ha subito alti e bassi. Dopo la separazione dalla moglie Carmela, ha avuto una lunga relazione con la cantante Anna Tatangelo, con cui ha avuto un figlio, Andrea. L’amore tra i due, però, è cessato anche se, come dichiarato da poco in un’intervista, sembrerebbe che i rapporti tra i due siano ottimi.

