La vita privata di Anna Tatangelo: cosa è cambiato dopo la rottura con Gigi D’Alessio, nuovo look e nuovi gusti musicali, ma non solo.

La loro vicenda sentimentale ha riempito per diverso tempo le cronache rosa: loro sono i cantanti Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tra i due è finita da qualche tempo, ma di fatto né lei né lui si sono mai espressi in maniera pubblica su quanto accaduto.

Nuovo look e nuovi gusti musicali, a quanto pare per la 33enne di Sora, che sul suo profilo Instagram si mostra ‘bionda’. La rottura non è stata indolore, come ha spiegato lei stessa in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ma adesso le cose sono cambiate.

Le rivelazioni di Anna Tatangelo sul rapporto con Gigi D’Alessio

Da un punto di vista professionale, infatti, arrivano per la cantante delle soddisfazioni in un genere musicale con il quale si è approcciata soltanto di recente. In queste ore, infatti, è uscito il suo duetto con il rapper Emanuele Palumbo, detto Geolier, classe 2000, giovanissimo esponente della scena napoletana dei generi rap, hip-hop e trap.

Il brano intasca i complimenti dei suoi fan, che sottolineano tra i commenti apparsi su Youtube: “Si mette in gioco sempre con cose diverse ed è straordinaria sempre”. Anna Tatangelo da parte sua spiega che ha cambiato vita e gusti musicali e il nuovo look è segno di quei cambiamenti. A quanto pare è felicemente single e sui rapporti con Gigi D’Alessio alla fine confessa: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre”.