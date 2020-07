Influencer: 5 italiani tra i più ricchi al mondo – VIDEO

Ci sono 5 italiani tra gli influencer più ricchi al mondo: nella classifica, la migliore è Chiara Ferragni, quanto guadagna per ogni post.

Hopper HQ, agenzia inglese che si occupa di digital marketing, si è occupata di stilare una classifica degli influencer più ricchi al mondo. Si chiama esattamente Instagram Rich List 2020 e contiene delle sorprese anche per questo riguarda l’Italia.

Nella classifica stilata dalla società inglese, infatti, ci sono ben 5 italiani, piazzati in posizioni marginali o comunque in quelle di rincalzo. Sarebbe quasi superfluo dire ormai che al primo posto tra gli italiani si trova Chiara Ferragni, ‘solo’ 65esima.

La moglie di Fedez, che a sua volta 84esimo in graduatoria, guadagna in media 59.700 dollari per post, ovvero 53mila euro. Suo marito, che è terzo tra gli italiani, ne guadagna 21mila dollari per post, ovvero 27mila 600 euro. Tra loro due si inserisce al 71esimo posto della classifica mondiale Gianluca Vacchi, che guadagna oltre 40mila euro ogni post. Gli altri due influencer messi ‘bene’ sono Mariano Di Vaio e Giulia De Lellis.