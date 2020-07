Foto Elisabetta Gregoraci Instagram: la showgirl calabrese dà ancora una volta un saggio della sua sfolgorante, inarrivabile bellezza. Che immagini.

Si mostra in forma sfavillante Elisabetta Gregoraci su Instagram. Il suo profilo Instagram è preso d’assalto tutti i giorni dai suoi affezionatissimi followers. E gli ammiratori della showgirl originaria di Soverato, in provincia di Catanzaro, ogni volta hanno modi di rifarsi gli occhi.

Bella come non mai, la calabrese si fa vedere questa volta in versione ‘gitana’, con un abito del quale spicca la ampia gonna. Completano il quadro i suoi gioielli ed il motivo floreale, ma il grosso lo fanno il suo aspetto ed il suo sguardo profondo. Lei parla di anima romantica. E l’amore è ciò che muove tutte le cose. L’ex moglie di Flavio Briatore si mostra anche saggia, oltre che bella. Ma in tutta onestà ai suoi fans importa di più come lei appare. Ed è sempre uno spettacolo sensazionale. In altri post recenti, la Eli si fa vedere mentre è al mare oppure in piscina.

Elisabetta Gregoraci, che magnifico spettacolo il suo profilo Instagram

Sui social è tutto un fiorire di scatti sensuali, nei quali la Gregoraci, a 40 anni, riesce a dare la paga, come si suol dire, alle aspiranti starlette che puntano a ripercorrerne le orme. Maestosa, sontuosa, bellissima. Gli aggettivi per descriverla si sprecano. E che sogno per ogni uomo avere al proprio fianco una come lei.

