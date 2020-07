Mariana Rodriguez chi è: età, carriera e vita privata della showgirl

Conosciamo meglio la storia della showgirl e attrice venezuelana Mariana Rodriguez: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Mariana Rodriguez nasce a Caracas il 5 marzo 1991. Ha un fratello e una sorella maggiore, suo padre è un agente di polizia, mentre la madre lavora in campagna. Nel 2010 è arrivato il suo trasferimento a Milano per iniziare la sua carriera di modella lavorando per brand internazionali. Dopo due anni è protagonista a Veline, vincendo la puntata di fine luglio, ma non riesce a superare le fasi finali. Successivamente collabora con l’azienda di abbigliamento X-Cape Urban Fashion per un book fotografico. Poi fa il suo debutto da attrice nel 2014 nel film Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti.

In coppia con Romina Giamminelli parte all’avventura con Pechino Express, mentre nel 2015 Mariana posa per il calendario sexy di Vuemme. Successivamente partecipa anche alla seconda edizione del talent show Si può fare!

Nel 2016 partecipa ad Affari tuoi, poi è protagonista nel programma La cuoca bendata su Real Time condotto da Benedetta Parodi. Diventa concorrente della prima edizione del Grande Fratello VIP perdendo in semifinale: poi entra come ballerina e showgirl, nel cast di Matrix Chiambretti. Poi nel 2017 è anche inviata de Le Iene parlando con un reportage sulla profonda crisi economica del Venezuela.

Mariana Rodriguez chi è: vita privata

Considerata da tutti come la sosia di Belen, era single durante l’avventura di Pechino Express. Poi è stata anche colta spesso insieme a Fabrizio Corona, ma i due hanno sempre smentito le voci di un flirt. Poi è stata con il modello e attore italo-belga Filippo Di Renzo e al momento è single dopo la storia con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Simone Susinna. Nelle ultime ore il settimanale “Chi” l’ha paparazzata in compagnia di Stefano De Martino nel weekend a Napoli.