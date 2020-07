Stefano De Martino, lo scoop di Chi: weekend con Mariana Rodriguez

Novità davvero scottanti per quanto riguarda la vita privata di Stefano De Martino. Come svelato dal settimanale “Chi” prime immagini in esclusiva con Mariana Rodriguez

Non finiscono le novità per quanto riguarda la vita privata di Stefano De Martino. L’attuale conduttore di Made in Sud è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia della bellissima Mariana Rodriguez, considerata da tutti la vera sosia di Belen, ex proprio dell’ex ballerino di Amici. Al momento la showgirl venezuelana è single dopo la storia d’amore con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Simone Susinna. I due già si conoscevano da parecchio tempo, ma ora ci sarebbe del tenero tra Stefano e Mariana.

Stefano De Martino, la verità con Mariana Rodriguez

Dopo lo scoop lanciato da Dagospia che parlava di un possibile flirt tra Stefano e la Marcuzzi, ora arrivano scatti scottanti con lo stesso conduttore che ha fatto il primo passo sui social per incontrare la modella sudamericana. I due hanno trascorso il weekend sulla barca dello stesso De Martino, proprio dov’era presente anche Belen arrivata per la festa dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Un intreccio amoroso che continua ad essere davvero avvincente: lo stesso conduttore è stato protagonista nella serata di ieri con Made in Sud in onda su RaiDue anche con battute alquanto birichine con il comico napoletano Peppe Iodice.