Ylenia Carrisi, clamorosa indiscrezione: “E’ sposata con Gringo, ecco dove vivono”

Continuano senza sosta le indiscrezioni su Ylenia Carrisi: l’ultima vuole che la figlia di Al Bano e Romina sia sposata con un certo “Gringo”.

Sono passati più di 25 anni da quando Ylenia Carrisi è scomparsa negli Stati Uniti. All’epoca la figlia di Al Bano e Romina stava a New Orleans con Alexander Masekela, un giovane che soffriva di dipendenza dalla droga e primo sospettato per la sua scomparsa. Gli investigatori, però, non hanno mai trovato nulla a suo carico che potesse dimostrare che fosse coinvolto nella sparizione della 24enne pugliese.

Nel corso degli anni sono state innumerevoli le piste seguite dagli investigatori, la più concreta delle quali riguardava le indagini sul serial killer Keith Jesperson. Il dna dei corpi delle giovani uccise dal camionista, tutte giovanissime e bionde, non corrispondevano a quello di Ylenia. Un’altra pista seguita è quella del convento dell’Arizona nel quale la giovane si sarebbe rifugiata per scappare dalla vita mondana e cambiare radicalmente la sua esistenza. A suggerirla è stata la detective Gwen Guggenheim, ma al momento non ci sono ulteriori notizie. Il procedimento, infatti, sarebbe ancora in corso e non si potrebbe effettuare una perquisizione per via delle rigide regole del monastero (tra le quali c’è la protezione dell’identità delle suore).

Ylenia Carrisi è sposata con Gringo?

Dopo quasi 26 anni e senza uno straccio di prova concreta, tutte le segnalazioni che giungono in questi giorni non hanno alcuna attendibilità. Al Bano ha richiesto apertamente che si smetta di parlarne ed è stato spesso molto duro con i giornali che le riportano, accusandoli apertamente di creare delle fake news. Più morbida la posizione di Romina e dei fratelli di Ylenia, i quali ritengono ancora che sia viva e l’attendono a braccia aperte.

L’ultima voce messa in giro è quella secondo cui Ylenia Carrisi sarebbe sposata con un uomo soprannominato “Gringo” e vivrebbe da anni a Santo Domingo. Secondo l’indiscrezione – la quale potrebbe essere benissimo una semplice speculazione – l’uomo in questione sarebbe sotto scorta e sarebbe conosciuto come Alexander Suero Alvarez. La speranza è che almeno una di queste voci possa essere vera e che un giorno Ylenia possa farsi viva almeno con i suoi parenti.