Graffiata e leccata dal gatto mentre dorme: muore dopo 10 giorni di coma

Un’80enne di Melbourne, in Australia, è morta dopo 9 giorni di coma: la saliva del suo gatto ha provocato meningite batterica.

Sempre più spesso i medici fanno i conti con pazienti danneggiati dalla saliva dei loro animali domestici. E’ successo anche a un’80enne di Melbourne, in Australia, venuta a mancare dopo 9 giorni di coma. Il suo gatto l’ha graffiata e ha leccato la ferita mentre dormiva. A ritrovarla priva di sensi sono stati i suoi familiari, che l’hanno immediatamente portata all’ospedale di Box Hill, dove è cominciata una lunga agonia fino purtroppo al decesso.

Leggi anche –> Gatto con virus raro morde padrona e muore | scatta la profilassi

Leggi anche –> Gatto ucciso e cucinato per strada | succede a Livorno | VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’effetto letale della saliva del gatto

La figlia della vittima ha dichiarato all’Herald Sun: “Ovviamente per tutta la notte il gatto ha leccato la ferita ed è stata la saliva che è entrata nel suo flusso sanguigno a causare il danno”. “Sono rimasto scioccata per un paio di settimane buone. Ho cercato di non odiare il gatto e di essere gentile con lui, ma non sempre ci sono riuscita”.

Il gatto in questione si chiamerebbe Minty, mentre la donna non è stata identificata. I batteri predenti nella saliva del felino hanno causato lo sviluppo di una meningite batterica rivelatasi fatale. I medici sostengono che casi come questo non sono così rari come molti si aspettano. Lindsay Grayson, direttore delle malattie infettive di Austin Health, ha ricordato a tal proposito che i gatti possono diffondere batteri letali, inclusa la pasturella. “Di infezioni correlate a morsi di gatto e graffi come questa ne arriveranno almeno uno a settimana. Se un gatto ti morde o ti graffia, occorre avvisare subito il medico di famiglia”.

EDS