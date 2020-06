Gatto ucciso e cucinato per strada | succede a Livorno | VIDEO

A Livorno un gatto ucciso e cucinato per strada finisce al centro di questo filmato. Responsabile un giovane che viene anche avvicinato dai passanti infuriati.



È inaudito quanto accaduto in una località in provincia di Livorno, con un gatto ucciso e cucinato per strada. Autore dell’orribile fatto un giovane di 21 anni, che ha perseguito il proprio, orrendo scopo di giorno e davanti agli occhi di diversi passanti.

Il ragazzo ha ricevuto ben presto la visita delle forze dell’ordine, le quali gli hanno notificato una denuncia per maltrattamento ed uccisione di animali. Qualcuno dei presenti ha anche prodotto delle immagini, postandole poi subito dopo sui social network. Inutile specificare come siano diventate virali in pochissimo tempo.

Gatto ucciso e cucinato per strada, le immagini che destano scalpore

Del fatto hanno parlato anche ‘Le Iene’ ed altre trasmissioni e network di rilievo. Di seguito il filmato.

