Miguel Bosè, chi è: età, foto e carriera del cantante spagnolo. Scopriamo di più sull’artista famoso per i suoi successi negli anni Ottanta e Novanta.





Classe 1956, Miguel Bosè è stato uno dei maggiori interpreti della musica spagnola negli anni Ottanta e Novanta. Tra i suoi maggiori successi, soprattutto nel nostro Paese, il brano Se tu non torni. Ecco le tappe della carriera professionale e le curiosità sulla vita privata dell’artista.

Miguel Bosè, le tappe della carriera professionale del cantante spagnolo

Nasce a Panama, capitale dello stato caraibico nel 1956, Miguel Bosè, con il nome di Luis Miguel Gonzàlez Dominguin. Sua madre è l’attrice di nazionalità italiana Lucia Bosè, mentre suo padre, Luis Miguel Dominguìn, è un torero spagnolo.

La sua carriera prende il via nel 1975 con il brano in lingua spagnola Soy. Il suo primo album uscirà però solo due anni più tardi, nel 1977, con il titolo Linda. Con il suo secondo album, Miguel Bosè, ad un anno di distanza dal primo, diventa famoso anche nel nostro Paese, in particolar modo per il brano Anna.

I successi di Bosè proseguono con l’uscita nel 1979 di un album in italiano dal titolo Chicas!. L’anno successivo esce l’album Miguel e nel 1981 l’album Singolo, nel quale è contenuto uno dei suoi più grandi successi nel nostro Paese, ovvero il brano Ce la fai.

Dal 1986 moltissimi sono i brani che l’artista produce in lingua inglese, ricevendo un successo che diventa per questo internazionale. Nel 1994 torna il successo in Italia con l’album Sotto il segno di Caino, dal quale è tratto il brano Se tu non torni.

Negli ultimi anni della sua carriera, da segnalare è il disco Papito, caratterizzato da alcuni importanti duetti con artisti come Laura Pausini, Mina, Ricky Martin e Shakira.

La vita privata

Bosè ha dichiarato negli anni passati la sua omosessualità. Il 27 aprile 2011 l’artista ha inoltre annunciato la nascita dei suoi due gemelli, Diego e Tadeo, tramite la tecnica dell’utero in affitto. Nel 2013 inoltre, ha dichiarato, attraverso un’intervista sulla rivista spagnola Shangay, di avere un’altra coppia di gemelli, Ivo e Telmo, nati sette mesi dopo i primi. Con il suo storico compagno, lo scultore Nacho Palau, la relazione è finita nel 2018.