Meghan Markle e il suo “preoccupante silenzio”: ecco cosa sta succedendo

Da diverso tempo Meghan Markle è stranamente taciturna. Eppure, tra l’addio alla Real Casa britannica e il trasferimento con Harry a Los Angeles, la carne al fuoco non manca…

Meghan e il principe Harry devono “lottare” per andare avanti mentre la loro spaccatura con Buckingham Palace rischia di trascinarsi in una battaglia legale. A dirlo è una parente della duchessa di Sussex. Meghan sarebbe pronta a chiedere giustizia presso un tribunale, lamentando di essere stata lasciata “senza protezione” dalla Famiglia Reale britannica durante la gravidanza del figlio Archie. Meghan sostiene anche essere stata oggetto di numerosi articoli dannosi e angoscianti, con Kensington Palace che le ha ordinato di non dire altro che “no comment”. E, come se non bastasse, lo stress della loro nuova vita starebbe mettendo a dura prova Harry, a cui manca lo stretto legame che una volta aveva con suo fratello, il principe William.

Leggi anche –> Meghan Markle, Harry succube per via del sesso? A corte lo chiamano “Blow Job”

Leggi anche –> Meghan Markle incinta, la Regina non sa nulla: è furiosa

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

La nuova vita di Meghan e Harry

La parente di Meghan, che ha chiesto di rimanere anonima, ha dichiarato al Sunday Mirror: “È stata molto zitta. Penso che probabilmente si sentirà estremamente giù di morale, e probabilmente in difficoltà. La battaglia legale e la crescente tensione con la Casa Reale a causa delle informazioni che stanno uscendo devono mettere a dura prova entrambi”.

Meghan e il principe Harry si sono trasferiti a Los Angeles quest’anno dopo aver lasciato la famiglia reale a gennaio, ma a quanto pare non tutto è andato come previsto o sperato. “Meghan è stata molto più distante e taciturna nelle ultime settimane – spiega la stessa fonte – la sua famiglia è preoccupata. E Harry deve essere tormentato dai suoi rapporti familiari andati in frantumi. Era particolarmente depresso per il compleanno di William, il 21 giugno scorso”. Non si escludono a breve nuovi colpi di scena.

EDS