Funerali Elena Diego, la lettera emozionante di mamma Daniela

Una lettera strappalacrime quella di mamma Daniela ai funerali dei due piccoletti Elena e Diego: tutte le parole provenienti dal cuore

Una tragedia senza precedenti quella avvenuta con l’addio ai due piccoli Elena e Diego. La mamma Daniela ha scritto una lunga lettera indirizzata ai due piccoletti che ha fatto leggere ad un’amica durante i funerali a Gessate: “Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama ‘mamma‘. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto”. Poi ha aggiunto: “Sono stata fortunata ad essere la vostra mamma. Chiedo a tutti di ricordarvi sorridendo non nelle lacrime, avrebbero preferito così”.

Funerali Elena Diego, le parole toccanti

La lettera prosegue con numerose parole davvero toccanti che hanno fatto commuovere tutti i presenti: “Mamma: quell’intercalare che sentivo nominare miliardi di volte al giorno e che ora non sentirò mai più”. Successivamente si continua a leggere: “La felicità è una scelta e voi avevate scelto di vivere sereni e felici nella vostra breve vita con i vostri caratteri differenti entrambi accomunati dal sorriso: Elena un vulcano portavi allegria in ogni luogo, Diego riflessivo e osservatore».

Infine, ha continuato a parlare del loro rapporto: “Non sono sicuramente stata una mamma perfetta come voi non siete stati figli perfetti, ma sono stata me stessa e voi, voi stessi. Voi innamorati perdutamente innamorati della vita io e di voi”.

Poi il saluto finale: “Finché saprò ancora emozionarmi sentendo il vostro nome Elena e Diego, saprò che questa enorme violenza e ingiustizia non ha vinto. Mi mancherete tantissimo”.