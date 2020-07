Terrance Miguel Hay, chi è il Padre Natura di Ciao Darwin

Il fenomeno Terrance Miguel Hay veste i panni di Padre Natura a Ciao Darwin: ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Terrance Miguel Hay è salito alla ribalta in Italia con la sua partecipazione come Padre Natura alla settima edizione di Ciao Darwin, ma nella sua vita ha già fatto molte altre cose, soprattutto come modello. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Terrance Miguel Hay

Terrance Miguel Hay vanta origini sudafricane: è nato a Città del Capo nel 1994, dunque ha 26 anni. Modello di professione, nella vita è stato sicuramente avvantaggiato dalla sua bellezza magnetica e da un fisico statuario che tiene in perfetta forma grazie allo sport.

Terrance Miguel Hay ama tenere i capelli lunghi e negli anni ha partecipato a vari servizi fotografici per alcune delle più importanti e conosciute Case i moda. In passato si è persino guadagnato la copertina della rivista “Men’s Health”.

Non per, questo, però, il giovane ha trascurato lo studio: ha frequentato la Grey High School, una scuola superiore maschile inglese a Port Elizabeth, in Sudafrica, uno degli istituti più antichi del posto e in grado di formare i ragazzi anche su importanti discipline come l’hockey, il rugby e il cricket.

Per il resto, Terrance è un ragazzo molto legato ai suoi genitori, come si evince dalla foto pubblicata sui social in occasione della sua laurea, nel 2017, e innamorato dell’Italia. Oltre ad avere tanti amici, è felicemente fidanzato con Carolyn Jannice Brophy, anche lei modella. A quanto pare fanno sul serio…

