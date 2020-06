Paolo Bonolis: che caduta a Ciao Darwin! – VIDEO

Che caduta per il conduttore Paolo Bonolis durante Ciao Darwin: oggi la replica della puntata in cui il mattatore della tv italiana fa un ruzzolone.

Stasera 15 giugno, Canale 5 ripropone in prima serata una nuova replica della trasmissione Ciao Darwin, condotta da Paolo Bonolis. Vedremo in gioco la squadra della Carne, capitanata da Tina Cipollari, e quella dello Spirito, guidata da Safiria Leccese.

Nel corso della puntata, il conduttore Paolo Bonolis sarà protagonista di una involontaria gag: durante la prova “A spasso nel tempo” tra le squadre, infatti, nel tentativo di correre dietro a un concorrente per rimproverarlo, finirà per scivolare e cadere per terra.

La caduta di Paolo Bonolis a Ciao Darwin senza conseguenze

Una simpatica gag, che non ha avuto alcuna conseguenza per il noto conduttore: tutto si è risolto con il video della caduta ripreso da molti portali e divenuto rapidamente virale. Nulla a che fare con la drammatica vicenda che ha coinvolto un concorrente del gioco di Canale 5, che invece durante una prova è caduto rovinosamente.

Come si ricorderà infatti molte polemiche ha creato in queste edizioni il gioco del Genodrome e in particolare l’incidente del quale è stato vittima Gabriele Marchetti. Il concorrente, nel corso di una puntata del programma, durante quel gioco è rimasto infortunato seriamente. La vicenda ha ancora oggi degli strascichi legali e il concorrente vittima dell’infortunio è rimasto paralizzato.