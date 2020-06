Anna Tatangelo fa impazzire i fan, si vede tutto sotto: social in tilt

Anna Tatangelo è diventata protagonista sul suo profilo Instagram con numerosi scatti bollenti che ha tolto il fiato ai propri followers

Cambio di look e voglia di vivere dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo è diventata protagonista sul suo profilo Instagram con nuovi scatti davvero bollenti che hanno fatto impazzire i propri follower.

Nell’ultima foto si intravede che la cantante di Sora non porta il reggiseno mettendo in mostra il suo seno prosperoso che ha mandato in tilt i fans scatenatisi con centinaia di commenti. Anche il suo nuovo look con la chioma bionda le dona davvero parecchio con numerosi complimenti che sono arrivati rapidamente nelle ultime ore.

Visualizza questo post su Instagram Mann’itt nun tiene a capa apposto⚡ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 16 Giu 2020 alle ore 5:00 PDT

LEGGI ANCHE –> Ha deciso di cambiare vita: la cantante sparisce da Instagram



Anna Tatangelo, vita nuova per la cantante

Gigi D’Alessio ormai fa parte del passato con la sua voglia di divertirsi e sperimentare nuovi atteggiamenti. Inoltre, lo stesso cantante napoletano avrebbe cambiato vita come svelato dalle indiscrezioni di Dagospia: sarebbe stato avvistato con un’altra donna.