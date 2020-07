Coronavirus 3 luglio: salgono i contagi, si dimezzano i morti

Nuovo aggiornamento quotidiano sul dato dei contagi da Coronavirus in Italia oggi 3 luglio: salgono i positivi, si dimezzano i morti.

Bollettino preoccupante anche oggi per quanto riguarda i nuovi positivi in Italia: se infatti è vero che larghissima parte dei nuovi contagi sono asintomatici, il fatto che ci sia una crescita per il quarto giorno consecutivo preoccupa un po’.

In queste ultime ore, c’è sicuramente un dato che non va sottovalutato: sono stati effettuati circa 25mila tamponi in più rispetto a ieri. Boom in Piemonte: in una sola Regione, infatti, oggi si sono avuti i risultati di quasi 30mila tamponi.

Dati Regioni Italia: Coronavirus 3 luglio, contagi e morti

Ancora una volta resta abbondantemente la Lombardia la Regione che registra più contagi: 115 su 223 complessivi in tutta Italia. A questi si aggiungono quattro morti. A proposito di decessi, 15 sono quelli quantificati nelle ultime 24 ore, oltre alla Lombardia, quattro sono morti in Piemonte, due in Emilia Romagna, tre in Toscana, uno in Veneto e uno nel Lazio.

A doppia cifra per numero di nuovi positivi ci sono solo Piemonte, Emilia Romagna, Calabria e Lazio. Nessun contagio viene invece registrano in Basilicata, Molise e Marche. Il dato confortante è ancora una volta quello che riguarda i decessi: dopo mesi difficili, infatti, in Italia c’è stato un deciso calo delle morti. Nel mondo intanto superati 11 milioni di contagi e mezzo milione di vittime.