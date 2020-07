Mosaici di Ravenna di notte, le visite guidate in estate, da fare a luglio e agosto. Cosa bisogna sapere.

Tra le visite ai capolavori dell’arte in Italia, una da non perdere assolutamente è quella ai meravigliosi mosaici di Ravenna. La città, che che fu la capitale dell’Impero Romano d’Occidente, verso la sua fine, e poi dei Bizantini in Italia, è famosa per i suoi meravigliosi mosaici che risalgono al V-Vi secolo, realizzati negli edifici religiosi riconosciuti Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Dopo la riapertura dei monumenti ai primi di giugno, ora torna l’iniziativa “Mosaico di Notte” con le visite in notturna ai mosaici della basilica di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia. A seconda dei percorsi proposti, le visite potranno essere guidate o libere.

Mosaici di Ravenna di notte: le visite guidate

Con la riapertura delle chiese e dei monumenti di Ravenna è tornata anche l’iniziativa “Mosaico di Notte!”, per ammirare con speciali visite guidate i mosaici capolavoro della basilica di San Vitale e del vicino Mausoleo di Galla Placidia, ai quali quest’anno si aggiunge anche la basilica di Sant’Apollinare in Nuovo, nel centro di Ravenna.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Ravenna, in collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia e la Fondazione RavennAntica, propone visite in notturna, con diversi percorsi, tutti i mercoledì e i venerdì, dal 1° luglio al 28 agosto 2020.

Per i mercoledì sera sono previsti due percorsi di visita guidata. I monumenti Unesco della basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia e la chiesa di Sant’Apollinare Nuovo sono pronti ad accogliere turisti e cittadini per un percorso guidato alla scoperta dei suoi mosaici e delle sue architetture millenarie (ingresso riservato solo dietro prenotazione). Dall’altra parte della città, invece, a Classe, il Museo Classis apre le sue porte a tutti i curiosi con le sue collezioni e i suoi tesori archeologici (è possibile prenotare la visita guidata oppure entrata libera senza guida, in ogni caso è obbligatoria la prenotazione).

I venerdì sera la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia e la Domus dei Tappeti di Pietra sono aperti anche durante le ore serali, per dare a tutti la possibilità di godere delle loro meraviglie in un’atmosfera suggestiva e insolita.

I percorsi di visita ai mosaici di Ravenna in dettaglio

Le visite, guidate e libere, ai monumenti di Ravenna e ai loro mosaici nelle notti di mercoledì e venerdì a luglio e agosto 2020.

ITINERARIO DEL MERCOLEDÌ

ITINERARIO 1

BASILICA DI SANT’APOLLINARE NUOVO, BASILICA DI SAN VITALE E MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA

Punto di ritrovo: c/o Iat Ravenna – Piazza San Francesco, 7

Orario: due turni 20.30 e 21.00

I monumenti sono aperti solo per le visite guidate organizzate

Tariffa: 12 € (max 15 partecipanti)

Prenotazione obbligatoria su: www.ravennaexperience.it

Info: 0544 482838

ITINERARIO 2

MUSEO CLASSIS RAVENNA

Punto di ritrovo: c/o Museo Classis – Via Classense, 29

Orario: 21.00

Il Museo è aperto anche agli individuali, senza visita guidata

Tariffa: 6 € (max 15 partecipanti per gruppo)

Prenotazione obbligatoria per la visita guidata: www.ravennaexperience.it

Ingresso senza guida: classisravenna.it

Info: 0544 482838

APERTURE SERALI DEL VENERDÌ

BASILICA DI SAN VITALE E MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA APERTI

Apertura dei monumenti Unesco simbolo di Ravenna

Orario: 21.00 alle 23.00 (ultimo ingresso 22.45)

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul posto presso la biglietteria oppure anticipatamente online.

DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA

Orario: 20.30 – 23.00

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul posto presso la biglietteria oppure anticipatamente online.

Per maggiori informazioni: www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Itinerari-e-visite/Visite-guidate/Mosaico-di-Notte-%E2%80%A2-2020