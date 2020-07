Ragazza di 21 anni violentata di notte in un parco: si cerca l’aggressore

Una ragazza di 21 anni, di origini britanniche, è stata violentata di notte in un parco dopo una serata con amici: la polizia cerca l’aggressore.

Ennesima violenza sessuale ai danni di una ragazza. La notizia dello stupro arriva dalla Spagna e pare riguardi una turista britannica in viaggio a Lloret de Mar, località turistica della Catalogna. Secondo quanto riportato dai media locali, la giovane stava facendo ritorno all’appartamento in cui risiede dopo aver passato una serata in compagnia di amici.

Conclusa la serata, dunque, la 21enne ha deciso di fare ritorno all’appartamento da sola. Non è chiaro il motivo per cui nessuno degli amici l’ha accompagnata, ma probabilmente è stata la stessa ragazza a dire loro di non preoccuparsi per via della poca strada che c’era dal centro all’abitazione. Tuttavia nella strada di ritorno c’era da attraversare un parco, luogo isolato in cui è facile che qualche malintenzionato si decida a compiere un crimine.

Ragazza violentata in un parco: si cerca l’aggressore

Proprio all’interno del parco l’aggressore l’ha gettata a terra e l’ha violentata. La giovane è riuscita a divincolarsi della presa dell’uomo ed ha chiamato la polizia per farlo scappare. Tuttavia è scappata dal parco senza attendere gli agenti per paura di un’altra aggressione. La violenza sessuale è avvenuta intorno alle 4 del mattino di lunedì 29 giugno. La giovane l’ha denunciata ufficialmente alle 7:30 del mattino alla centrale di polizia di Blanes.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla vicenda. La Polizia ha aperto un’indagine per violenza sessuale a carico d’ignoti e sta cercando di rintracciare il colpevole. Le persone interrogate dalla polizia hanno confermato che si tratta di una ragazza britannica, ma ci sono delle divergenze sul fatto che sia una turista o una residente a Lloret de Mar. In effetti la Spagna ha riaperto ai turisti inglesi solo lo scorso 21 giugno, ma molti erano rimasti nella Penisola iberica da prima del lockdown.