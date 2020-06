Ultimo in concerto negli stadi: le nuove date per il 2021 aggiornate

Le nuove date dei concerti di Ultimo: il calendario aggiornato al 2021.

Questa estate, eccezion fatta per qualche concerto piccolo in cui si può rispettare il distanziamento sociale, sarà piuttosto silenziosa. Anche laddove lo stato di emergenza sanitaria dovesse essere ritirato ad agosto, molti cantanti ed etichette discografiche hanno preferito non mettere a rischio i loro fan e spostare quindi le date dei Festival e dei concerti al prossimo anno. Proprio come Ultimo. Nicolò Moroni, che ha conquistato il pubblico italiano con la sua voce e i suoi brani emotivamente importanti, aveva infatti in programma un tour negli stadi per questa estate che è stato rimandato.

Le date dei concerti negli stadio

Fino a qualche giorno fa non si sapeva ancora bene quale fosse la decisione del team di Ultimo e del cantante, ma da poco è arrivata la comunicazione ufficiale che le date del tour di Ultimo negli stadi sono state rimandate al 2021. Chiaramente i biglietti e i VIP Pack che sono già stati acquistati restano validi per le nuove date che inizieranno il 4 giugno 2021 allo Stadio Comunale di Bibione. Un tour che si chiuderà il 18 luglio 2021 a Roma con l’evento speciale al Circo Massimo.

Ultimo e Unicef

I fan possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Ci sarà da aspettare, ma il tour di Ultimo non è cancellato, solo rimandato. Inoltre, il cantante ha anche deciso di sostenere UNICEF devolvendo parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia in Mali. Ultimo del resto è fedele al suo nome e a ciò che ha sempre professato, ossia la vicinanza con chi sta peggio e con chi si sente Ultimo.

Il calendario aggiornato con le date dei concerti

Ma quali sono le date del tour di Ultimo 2021 negli stadi? Ecco il Calendario delle date aggiornato:

Venerdì 4 giugno 2021: Bibione, Stadio Comunale

Martedì 8 giugno 2021: Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

Sabato 12 giugno 2021: Napoli, Stadio San Paolo

Domenica 13 giugno 2021: Napoli, Stadio San Paolo

Mercoledì 16 giugno 2021: Firenze, Stadio Artemio Franchi

Giovedì 17 giugno 2021: Firenze, Stadio Artemio Franchi

Lunedì 21 giugno 2021: Modena, Stadio Alberto Braglia

Venerdì 25 giugno 2021: Ancona, Stadio del Conero

Martedì 29 giugno 2021: Pescara, Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia