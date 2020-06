Lapo Elkann, chi è la fidanzata Joana Lemos: età, curiosità e vita privata

Joana Lemos, ex campionessa di Rally di origine portoghese, è la donna che sta facendo battere il cuore a Lapo Elkann. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Lapo Elkann è ufficialmente innamorato di Joana Lemos, è un’ex campionessa di Rally di origine portoghese. I due sono stati fotografati in tenere effusioni durante una breve crociera alle Baleari a bordo della barca di un amico. Conosciamo più da vicino la donna che fa battere il cuore del rampollo di Casa Agnelli.

L’identikit di Joana Lemos

Joana Lemos, 47enne ex campionessa portoghese di rally e oggi manager di successo, è una donna molto diversa da quelle che si è abituati a vedere al fianco di Lapo Elkann. Madre di due figli, un matrimonio alle spalle, Joana è molto impegnata nel sociale e sembra un tipo decisamente coi piedi per terra. Sarà lei l’amore definitivo del nipote dell’Avvocato?

“La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami – ha intanto confessato Lapo a Chi -. Nel mio non stare bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore. Sono grato a tutte, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita”.

Detto questo, con Joana è tutto diverso: “Sono felice e innamorato. Dal punto di vista umano mi sento ricco grazie alla mia Fondazione e vorrei aiutare il mondo con un obiettivo: quello di dimostrare che essere buoni non può che renderci tutti migliori”.

“Oggi sto facendo quello che faccio – conclude Lapo – è merito anche di una persona che mi dà una grande forza, proteggo la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei”. Sembra proprio che il Nostro stavolta faccia sul serio. Se son rose…

