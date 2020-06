Lapo Elkann ha concesso un’intervista a cuore aperto dopo il grave incidente di cui è stato vittima in Israele: ecco le sue parole.

Gli errori commessi in passato e la forza di rialzarsi sempre, la “batosta” del tremendo incidente di cui è stato vittima a fine 2019 e la scelta di ricostruire la sua vita da zero, grazie all’indispensabile aiuto della sua famiglia, e in particolare dei suoi fratelli. Di tutto questo Lapo Elkann ha parlato in un’intervista esclusiva al settimanale Chi.

Il “nuovo” Lapo Elkann

“Non mi lamento e non faccio la vittima, dico comunque che qualunque essere umano può attraversare dei grandi vuoti”, ha dichiarato Lapo Elkann. Vuoti che il rampollo di casa Agnelli, purtroppo, ha spesso deciso di riempire nel modo sbagliato. Adesso, però, la musica è finalmente cambiata. “Ho trovato la pace e la forza interiore, ma bisogna lavorare ogni giorno”, spiega.

Con la sua associazione LAPS, per esempio, Lapo Elkann ha organizzato una raccolta fondi per aiutare l’Italia durante l’emergenza Coronavirus. “Ho avuto varie peripezie ed è inutile nasconderlo, i miei alti e bassi sono di dominio pubblico – ammette il nipote dell’Avvocato -. Dopo quello che mi è successo in Israele ho avuto una spinta in più”. L’importante, ora, è mantenere salda la rotta…

EDS