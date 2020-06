Padre Paul Iorio: chi è l’ex hippie diventato frate

Da figlio di fiori a sacerdote: è questo lo straordinario percorso che ha segnato la vita di Padre Paul Iorio. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

E’ stato hippie, barbone quasi delinquente, ha provato tutte le droghe e il carcere, poi, dopo un percorso che l’ha portato dalla ricerca della spiritualità all’aiuto verso gli ultimi della Terra, è diventato un carismatico prete di strada. Conosciamo più da vicino Padre Paul Iorio.

Leggi anche –> Don Giuseppe Mangano, prete a 70 anni: la sua storia

Leggi anche –> Don Alberto Ravagnani: chi è il giovane prete Youtuber

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Padre Paul Iorio

Paul Iorio è un sacerdote italoamericano nato nel 1952 a Syracuse, nello Stato di New York (Stati Uniti). Ha trascorsi da hippie, sperimentatore teatrale, barbone, e ha vissuto molte esperienze al limite, ma sempre cercando la verità e la libertà, che alla fine ha trovato indossando il saio francescano, dopo un episodio molto intenso nel deserto americano da cui prende il titolo il libro che racconta la sua storia: Il sacco a pelo e la croce. Autobiografia di un figlio dei fiori che si è scoperto figlio di Dio, edito da Berica Editrice nella collana “UOMOVIVO – umorismo, vita di coppia, Dio”.

Padre Paul Iorio ha vissuto a New York, Roma, Assisi, Washington e ha girato le strade del mondo per condividere l’esistenza con gli ultimi, i senza fissa dimora, i drogati, anche i bambini nelle fogne di Bucarest. Il suo è un viaggio che parte dalla rivoluzione culturale degli anni ’60 e arriva alla Diocesi di Frosinone, dove da qualche anno padre Paul risiede ricercando “una vita più sedentaria, nel silenzio e nella preghiera, a servizio della Chiesa locale”, per usare le sue stesse parole.

Leggi anche –> Morto l’ex prete che sposò il suo toy boy: “Ora mi godo l’eredità”

EDS