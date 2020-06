Morto l’ex prete che sposò il suo toy boy: “Ora mi godo l’eredità”

Philip Clements, l’ex prete che sposò il suo toy boy, è morto in Romania a 81 anni, il giovane vedovo: “Ho pianto, ora mi godo l’eredità”.

L’ex sacerdote di Kent che ha sposato il suo toy boy rumeno 55 anni più giovane è morto. Philip Clements, ex sacerdote di Eastry, è morto da solo in un ospedale di Bucarest, a 81 anni. Il suo vedovo, Florin Marin, 27 anni, si godrà 150mila sterline di eredità.

A queste vanno aggiunti 2mila sterline circa di assegno pensionistico per la vedovanza. Clements è morto il 31 maggio in una stanza d’ospedale chiusa ai visitatori a causa della pandemia di Coronavirus. Il vedovo ha affermato di aver pianto 2 giorni.

La vicenda dell’ex prete che sposò il suo toy boy

Ha quindi aggiunto che “suo marito non vorrebbe che fosse triste ed è pronto a godersi la sua eredità”. Il signor Clements era stato portato d’urgenza in ospedale con la polmonite dopo aver sviluppato la febbre prima di essere trasferito nel reparto di cardiologia mentre i suoi problemi di salute peggioravano. Non dovrebbe però trattarsi di Coronavirus. “L’ultima immagine che ho avuto di lui è stata quando è stato portato fuori dall’ambulanza”, ha raccontato il giovane vedovo.

Non gli è stato permesso di visitare il coniuge a causa delle restrizioni in ospedale. Le sue condizioni hanno continuato a peggiorare ed è entrato in coma. La coppia ebbe molta visibilità nel marzo 2017 dopo il loro matrimonio. Hanno preso una posizione pubblica contro le regole della Chiesa d’Inghilterra che vietano ai sacerdoti il ​​matrimonio tra persone dello stesso sesso. La coppia si è incontrata tramite un sito di incontri gay quando il signor Clements aveva 75 anni. Dopo aver vissuto insieme per due anni si sono sposati e si sono trasferiti in Romania. “La gente penserà che io sono una vedova con un cappello nero che piange, e ho pianto, ma due giorni sono sufficienti”, ha detto Marin al Daily Mail, spiegando di non voler “mostrare al mondo la mia tristezza”.