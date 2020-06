Giulia Michelini, chi è l’ex Giorgio Cerasuolo: il padre di suo figlio

Conosciamo meglio la storia di Giorgio Cerasuolo, ex di Giulia Michelini, padre di suo figlio: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Giorgio Cerasuolo è l’ex fidanzato di Giulia Michelini. Dalla loro relazione è nato anche il figlio Cosimo, che è cresciuto ed ha 15 anni. L’uomo è un istruttore di vela con l’attrice che ha avuto così una storia d’amore con lui quando aveva poco più di 18 anni. Ma dopo poco la coppia si è divisa con la stessa Michelini che, come svelato Il Sussidiario, già sapeva che non avrebbe continuato la sua avventura con Giorgio.

Giulia Michelini, le curiosità sull’ex Giorgio Cerasuolo

La stessa donna aveva anche pensato inizialmente di abortire visto che la loro relazione non era delle migliori: i due poi si sono lasciati. Cerasuolo non fa parte del mondo della tv, ma quello della vela. Il rapporto tra i due è comunque buono anche per quanto riguarda il figlio Cosimo, mentre la Michelini ha parlato del suo ex al settimanale Grazia: “E’ totalmente assente. Si chiama Giorgio Cerasuolo, fa il velista in giro per il mondo e vede il bambino pochissimo. Sono stata con lui sette anni, a partire dai miei 17″. Poi ha aggiunto: “Sono rimasta incinta e ho affrontato l’esame di maturità con il pancione: tra la versione di latino e il compito di matematica andavo in bagno a vomitare”.