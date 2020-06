Serie BKT: come vedere in streaming e in diretta la giornata 30

Serie BKT, si gioca il 26 giugno la 30esima giornata del campionato cadetto: come vederla in streaming in diretta, le partite su DAZN.

Appuntamento col grande calcio questa sera alle 21.00 con ben nove partite della serie BKT: la 30esima giornata del campionato cadetto si apre alle 18.45 con il match tra il Trapani, in cerca di punti salvezza, e la sorpresa Pordenone. In testa al campionato, c’è saldamente il Benevento, a cui ormai manca solo la matematica per l’ammissione in Serie A TIM.

Dunque ben nove partite questa sera si giocheranno in contemporanea e verrà delineata la classifica, in attesa di quello che è il rush finale di un campionato che si prevede intenso. Dopo lo stop per il lockdown Coronavirus, è tornato a ritmi serrati il calcio giocato. Le partite di questa sera saranno visibili per gli abbonati a Dazn.

Serie BKT: come vederla in streaming e in diretta tv

Queste le nove partite che potrete vedere stasera a partire dalle ore 21.00 su DAZN:

Ascoli-Venezia

Benevento-Empoli

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Cremonese

Crotone-Perugia

Livorno-Juve Stabia

Pescara-Pisa

Salernitana-Virtus Entella

Spezia-Chievo

