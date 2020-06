Trapani Pordenone serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Trapani e Pordenone è l’anticipo del venerdì pomeriggio della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 18.45 di venerdì 26 giugno 2020 il match di calcio valido per la 29esima giornata di Serie BKT tra Trapani e Pordenone. Di fronte in serie BKT si trovano due squadre in lotta per obiettivi diversi. La partita sarà visibile per gli abbonati a Dazn.

I padroni di casa sono alla ricerca di punti salvezza, mentre gli ospiti puntano diritti ai playoff. Penultima è infatti la squadra siciliana, con appena 25 punti, gli ospiti friulani invece sono la sorpresa di questo campionato, in quinta posizione.

Il match che si gioca questo pomeriggio allo Stadio Provinciale di Trapani è visibile anche in chiaro su Raisport + HD (57 del digitale terrestre) e Raisport (58). Il match valido per la serie BKT è anche su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Trapani-Pordenone su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.

Trapani Pordenone, le due squadre in campo: le formazioni

Queste le squadre che scenderanno in campo nel tardo pomeriggio in Sicilia, allenate rispettivamente da Castori e Tesser:

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Scognamillo, Buongiorno; Kupisz, Odjer, Taugourdeau, Colpani, Grillo; Pettinari, Piszczek.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese, De Agostini; Tremolada, Pobega, Misuraca; Gavazzi; Ciurria, Bocalon.