Alberto Matano, sorpresa a La vita in diretta: “Non ci dormo la notte”

Alberto Matano stupisce ancora: ecco come ha presentato oggi un servizio di gossip a La vita in diretta, suscitando l’ilarità di Lorella Cuccarini.

Alberto Matano nasconde, dietro l’immagine un po’ ingessata da mezzobusto Rai, l’acume di un fine umorista.

Ne ha dato la prova nella puntata di oggi, martedì 23 giugno, de La vita in diretta. Dopo un momento di angoscia e preoccupazione per la drammatica vicenda dell’incidente di Alex Zanardi, il conduttore, dovendo cambiare argomento e quindi tono, si è rivolto così ai telespettatori di Rai Uno: “Sapete, La vita in diretta ha molti colori, come sono molte le facce della vita. Adesso quindi parliamo di una notizia che sta facendo il giro del mondo. Io, devo dire, non dormo la notte”. Al che Lorella Cuccarini ha iniziato a ridere, sorpresa dalla serietà con la quale il collega stava introducendo una semplice notizia di gossip: la presunta crisi tra George Clooney e sua moglie Amal.

Alberto Matano tra il serio e il faceto

Come accennato, prima di passare ad argomenti più leggeri Alberto Matano e Lorella Cuccarini si sono occupati del terribile incidente di cui è stato vittima il campione automobilistico e paralimpico Alex Zanardi. “Una testimonianza che lascia senza parole” ha detto il conduttore, visibilmente addolorato, commentando il servizio mandato in onda. Anche Lorella Cuccarini è parsa molto colpita da quanto accaduto a Zanardi, un campione che ha dato sempre prova della tenacia che lo contraddistingue: “Mamma mia, che forza!”, ha chiosato, con voce rotta dalla commozione.

EDS