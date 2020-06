Alberto Matano furioso, le folli e gravi accuse sono inaccettabili

Alberto Matano, il conduttore de La Vita in Diretta, ha deciso di difendere con tutte le forze una delle cose più care che ha.

Il conduttore televisivo di Raiuno, Alberto Matano, ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram il suo ritorno nella terra che tanto ama ma nella quale, per ragioni lavorative, non può tornare così spesso quanto vorrebbe. Ma ha anche voluto polemicamente rispondere a quanto scritto dalla compagnia aerea Easyjet a proposito di quella splendida Regione.

Alberto Matano è alla conduzione del rotocalco pomeridiano di Raiuno, La Vita in Diretta, in coppia con la collega Lorella Cuccarini dal 2019 ed è recentemente stato riconfermato per la conduzione anche per la stagione 2020-2021. Il giornalista è originario di Catanzaro e non ha mai nascosto quanto sia legato alla sua terra d’origine, che nonostante viva da anni a Roma, gli manca costantemente.

Su Instagram ha condiviso con i suoi followers di essere tornato al suo paese e lo fa con uno scatto che lo ritrae nel mare cristallino. Nella didascalia condivide l’amore per la sua Calabria e la difende a spada tratta: “Non so descrivere la sensazione che provo quando mi tuffo nel mio mare. Amo la mia terra, complicata, generosa, ospitale e bellissima. Detesto i pregiudizi e l’ignoranza“.

L’amore per la Calabria di Alberto Matano

Il conduttore televisivo Alberto Matano ha sempre parlato del forte legame con la sua regione d’origine, che non vive quanto desidera: “La mia terra, unica e meravigliosa, rappresenta la mia essenza. Qui, torno sempre per nutrire le mie passioni, i miei affetti. È un sostentamento reciproco, una sorta di ricarica che mi aiuta anche quando sono distante“, così aveva dichiarato.

