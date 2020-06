Andrea Saccone torna a L’Eredità: 2 anni fa, l’abbraccio con Fabrizio Frizzi

Torna a L’Eredità Andrea Saccone, uno dei campioni più popolari: 2 anni fa, l’abbraccio con Fabrizio Frizzi, il conduttore morì poco dopo.

A L’Eredità per l’Italia, la versione solidale del quiz show più longevo della televisione italiana, condotto come al solito da Flavio Insinna, spunta una vecchia conoscenza. Si tratta di Andrea Saccone, un ragazzo di Cortona, nell’aretino, che aveva già partecipato al quiz show.

Molti lo ricorderanno perché questo ragazzo restò in carica per ben 14 puntate vincendo 47 mila euro. Soprattutto, fu l’ultimo campione della trasmissione durante la conduzione del quiz show da parte di Fabrizio Frizzi.

L’abbraccio tra Andrea Saccone e Fabrizio Frizzi a L’Eredità

In molti, infatti, ricordano ancora oggi quel ragazzo coi capelli biondi che abbraccia il conduttore. Un’immagine che dopo la morte di Fabrizio Frizzi era diventata virale: in molti l’avevano ricondivisa e Andrea Saccone si era ritrovato a essere intervistato da diversi quotidiani e portali, a cui aveva raccontato quello che era il suo ricordo del conduttore. “Posso di avere la sua email e ho un solo rimpianto: non avergli mai risposto”, uno dei ricordi di Andrea.

Molti ricorderanno poi che nel giorno dell’eliminazione del giovane campione toscano, Fabrizio Frizzi gli manifestò affetto non solo abbracciandolo, ma congedandolo con queste parole: “Sei stato un campione favoloso, ancora complimenti per quello che hai fatto e per le emozioni che ci hai regalato. Ora torna alla tua vita normale. Questa è stata una bella parentesi, ma alla fine è solo un gioco. Ora dedicati agli obiettivi importanti per la tua vita. Tutti noi facciamo il tifo per te”. Appena qualche giorno dopo la registrazione di quelle puntate, la notizia che scosse l’Italia non solo televisiva: la morte del conduttore, il 26 marzo 2018.