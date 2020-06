Alex Zanardi, messaggio del figlio Niccolò nella notte: “Mi manca il tuo sorriso…”

Alex Zanardi, arriva su Instagram un nuovo messaggio del figlio Niccolò scritto in piena notte: “Mi manca il tuo sorriso…”.

Commovente, toccante, espressione cristallina dell’amore e dell’ammirazione smisurate di un figlio per il padre. E’ il terzo messaggio che Niccolò Zanardi invia via social a suo padre ed è un messaggio che dà forza a lui e dà speranza a tutti coloro che pregano perché Alex si riprenda.

Il messaggio del figlio di Alex Zanardi, tutti commossi

“Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto” scrive Niccolò accanto ad una foto bellissima di uno dei tanti trionfi del papà avvenuto nella seconda vita, quella senza gambe, quella dell’handbike e della forza di volontà smisurata. Ora lo aspettiamo per la terza vita nella quale Alex Zanardi insegnerà ancora qualcosa a tutti noi.

Come detto ieri non ci saranno più bollettini, la famiglia chiede al silenzio. Ma non potevamo non sottolineare questo ennesimo gesto pubblico e toccante di Niccolò, un ragazzo che come il padre mostra una forza non comune a tutti noi.