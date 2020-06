Adriana Volpe confessa: “La nostra famiglia è stata messa in ginocchio”

In una recente intervista, Adriana Volpe ha parlato del momento difficile che sta attraversando la sua famiglia dopo la morte del suocero e le incomprensioni con il marito.

Da diverse settimane si parla di una presunta crisi tra Adriana Volpe e Roberto Parli. In molti hanno sostenuto che parte dei problemi siano nati dalla gelosia dell’uomo nei confronti della moglie. La soubrette, infatti, durante il reality si è molto avvicinata (solo in amicizia) con il giovane modello Denver. Tuttavia il problema principale è stata la tragedia vissuta durante il periodo del lockdown.

I fan del Grande Fratello sicuramente ricorderanno che la Volpe ha lasciato il reality quando gli è giunta notizia della morte del suocero. L’uomo stava molto male da qualche giorno a causa del Covid-19 ed alla fine non è riuscito a vincere la battaglia contro il virus. Intervistata da ‘Intimità‘, Adriana ha spiegato: “È vero che la nostra famiglia è stata messa in ginocchio. Abbiamo vissuto momenti delicatissimi per via della morte di mio suocero: è stato difficile mantenere l’equilibrio psicofisico…”.

Adriana Volpe: “Le reazioni di mio marito mi hanno sorpresa”

Successivamente la conduttrice conferma che il marito si è infastidito per qualcosa successo all’interno della Casa: “Devo però anche ammettere che mi hanno stupito molto alcuni comportamenti di mio marito durante il Grande Fratello“, spiega la Volpe che poi aggiunge: “Durante il GF Roberto ha avuto reazioni per me inedite. Per la verità sono state inedite anche per lui e alcune volte sono state incontrollabili. E questo un po’ inizialmente è stato un terremoto. Anche perché all’interno della Casa mi sono comportata in maniera integerrima, ho fatto ogni cosa alla luce del sole”. La crisi tuttavia sembra essere ormai acqua passata. Dopo un periodo passato a distanza durante il lockdown, la coppia si è chiarita e la situazione è tornata normale.