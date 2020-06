Il rapporto tra Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli scricchiola fortemente. E lui le lancia una frecciata evidente rispondendo ad una follower.

È crisi tra Adriana Volpe ed il marito Roberto Parli. La cosa starebbe perdurando da settimane e tra la presentatrice televisiva e l’imprenditore che lavora a Montecarlo la situazione non accenna a migliorare.

La lontananza di lei dettata nei mesi scorsi dalla partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ non ha di certo contribuito a mantenere il sereno in un rapporto che dura da molti anni ormai. I due si sono sposati nel 2008, poi nel 2011 lei ha dato alla luce la loro figlia Gisele. Ora è proprio il marito di Adriana Volpe a fare capire come ci sia una burrasca che difficilmente lui e lei riusciranno a superare insieme. Una follower gli scrive facendogli una domanda diretta. “Non ho capito perché non stai con Adriana e tua figlia. Hai una moglie ed una figlia bellissime e dolcissime. Il tuo comportamento è proprio strano”. Quesito nato evidentemente dopo avere analizzato con attenzione i profili social di entrambi. Ma Parli va in contropiede e replica con poche, semplici parole. “Gira la domanda a lei”.

Adriana Volpe marito, la crisi tra i due è innegabile

Segno che darebbe proprio la 47enne Adriana Volpe ad avere aperto questa crisi? I più continuano a fare riferimento alla grossa affinità venutasi ad instaurare durante il ‘Grande Fratello Vip’ con Andrea Denver, 29enne modello di Verona. I due in effetti erano parsi molto affiatati. Invece nei giorni scorsi la Volpe aveva parlato di momenti non idilliaci nel corso del matrimonio, in riferimento probabilmente al recente passato. Passi che durante il lockdown, dopo l’uscita di Adriana dalla casa del GF Vip, non sia stato possibile stare assieme. Ma ora la lontananza permane ed i loro ammiratori vorrebbero conoscerne il motivo.

