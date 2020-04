Lory Del Santo, la dedica speciale al figlio Devin: “Faro di luce”

Su Instagram, la dedica speciale dell’attrice e regista Lory Del Santo al figlio Devin: “Faro di luce come un flashback…”, scrive.

L’attrice e regista Lory Del Santo ha pubblicato sui social una vecchia foto in cui appare con suo figlio Devin in braccio. Il ragazzo è nato dalla relazione della nota donna di spettacolo con il produttore cinematografico Silvio Sardi.

Classe 1992, Devin fa il fotografo e vive negli Usa. “Faro di luce come un flashback…”, scrive l’attrice nella didascalia che accompagna la foto su Instagram.

Devin, la sofferenza del figlio di Lory Del Santo

A ‘Domenica Live’, Lory Del Santo parlando del suicidio di Loren, l’altro figlio, aveva spiegato che Devin aveva sofferto molto quella separazione violenta dal fratello: “È stato qualcosa di terribile, che ha sconvolto non solo me ma anche Devin”, sono state le sue parole nel salotto di Barbara D’Urso.

Quindi aveva aggiunto: “Erano molto legati. Ho temuto per la salute di Devin dopo quanto successo a Loren. Stavano sempre insieme e si volevano molto bene. Quando Devin l’ha saputo abbiamo dovuto portarlo in ospedale per via di un collasso fisico e mentale. Tra me e lui il rapporto non è semplice, ma comprendo quanto possa aver sofferto. Ha avvertito molti rimorsi nei confronti del fratello”.