Aerei: vietato il trolley a bordo, niente bagaglio a mano ingombrante. Ecco quando scatta il divieto in Italia.



L’Italia vieta il trolley a bordo, nelle cabine degli aerei. Il provvedimento è stato adottato dall’Enac per “motivi sanitari”, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM dell’11 giugno, ed entra in vigore alla mezzanotte di venerdì 26 giugno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Voli aerei, nuove regole: autocertificazione, divieto trolley e sedili vuoti

Aerei: vietato il trolley a bordo in Italia

Come avevamo già anticipato, sulla base delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 giugno, l’Italia ha vietato sugli aerei in partenza e in arrivo nei suoi aeroporti l’imbarco in cabina del trolley bagaglio a mano e di altri borsoni. Il provvedimento riguarda tutti i voli, nazionali e internazionali, ed entra in vigore venerdì 26 giugno.

Il provvedimento è stato adottato formalmente dall’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile e comunicato alle compagnie aeree con una lettera inviata alla Iata, International Air Transport Association, l’organizzazione internazionale delle compagnie aree. A dare la notizia in anteprima è stato il Corriere della Sera. Il divieto del trolley a bordo, in cabina, vale per tutte le compagnie aree che operano in Italia.

Leggi anche –> Come cambia volare in aereo dal 15 giugno 2020: tutte le novità

Dalla mezzanotte del 26 giugno, dunque tra poche ore, i passeggeri in partenza e in arrivo in Italia non potranno più portare in cabina il trolley o un borsone come bagaglio a mano da riporre in cappelliera, neppure pagando un sovrapprezzo (come richiesto da Ryanair e Wizz Air). In cabina si potranno portare solo effetti personali, piccole borse o zaini di dimensioni ridotte, da riporre nello spazio sotto al sedile di fronte al passeggero, durante il volo. Inoltre, “per ragioni sanitarie non è consentito l’uso delle cappelliere”.

Il trolley e gli altri bagagli andranno obbligatoriamente imbarcati in stiva.

Il provvedimento è dettato da esigenze sanitarie, per la prevenzione e il contenimento dei contagi da Covid-19. Gli esperti avevano già avvertito che l’uso delle cappelliere per riporre il trolley e il bagaglio a mano ingombrante e gli spostamenti in cabina con questo bagaglio creano troppe occasioni di contatto tra i passeggeri. Per questo motivo si è deciso di vietarlo. Nulla vieta invece di imbarcare il trolley in stiva.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni rimandiamo al sito web dell’Enac: www.enac.gov.it

Leggi anche -> Dove si può andare in viaggio quest’estate: i Paesi con le frontiere aperte