Un militare arrestato all’interno della base statunitense di Vicenza. Stava preparando un attentato contro i suoi commilitoni, inneggiava a Satana.

Fa discutere la vicenda di un miliare arrestato alla base statunitense ‘Ederle’ a Vicenza. A seguito di una indagine internazionale portata avanti dalla FBI è finito in manette un militare americano per via di un progettato attentato.

Si tratta di un parà 22enne, Ethan Melzer, in forza alla 173/a Brigata a stelle e strisce ed originario di Louisville, nel Kentucky. Nei suoi confronti ci sono le accuse gravissime di alto tradimento e di cospirazione ordita ai danni degli Stati Uniti d’America. Infatti ci sarebbero prove che il 22enne Melzer sia diventato un affiliato neonazista e satanista iscritto alla organizzazione ‘O9A’. Si tratta di una sigla, un acronimo che sta per ‘Ordine dei 9 Angoli’. E che racchiude per l’appunto elementi che perseguono i più folli e malvagi ideali. L’obiettivo del parà satanista sarebbe stato quello di causare un attentato all’interno della stessa base statunitense, con lo scopo dichiarato di uccidere il più alto numero possibili tra i suoi commilitoni.

Militare arrestato, era un satanista e filonazista

A questo scopo, Melzer avrebbe avuto una fitta serie di contatti con dei terroristi per fornire loro delle informazioni utili all’attacco. L’FBI lo ha intercettato ed arrestato. Sottoposto ad interrogatorio, il giovane avrebbe confermato tutte le ipotesi di accusa a suo carico. Ed avrebbe anche ammesso di avere ricoperto il ruolo di informatore per un attentato, compiuto da membri jihadisti di ‘O9A’. L’inchiesta a carico del 22enne era sorta nello scorso mese di aprile, a seguito di alcune intercettazioni compiute dalla divisione Antiterrorismo. Lui si faceva chiamare Etil Reggad ed assieme ai suoi interlocutori inneggiava a figure del male come bin Laden, Adolf Hitler ed il demonio.