Silvia Provvedi fidanzato arrestato | ‘Malefix’ in manette per ‘ndrangheta

La Polizia di Stato ha tratto in manette Giorgio De Stefano. Da Silvia Provvedi il fidanzato della cantante ha appena avuto una bambina.

Guai per Silvia Provvedi. Nemmeno il tempo di diventare mamma della bellissima bimba partorita una settimana fa, che ora arriva la notizia dell’arresto del suo compagno, Giorgio De Stefano. Lui è un imprenditore figlio di un esponente della ‘ndrangheta calabrese ucciso in un agguato negli anni ’80. Di Giorgio De Stefano, detto ‘Malefix‘, si è sempre parlato come di un imprenditore lontano da certi ambienti e da certe situazioni.

Silvia Provvedi fidanzato, prima di Malefix lei era stata con Corona

Per questo il suo arresto suscita ora grande scalpore. L’operazione che ha portato alle manette per De Stefano e per diverse altre persone è stata condotta dalla polizia di Stato con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Ci sono 21 ordinanze di custodia cautelare in carcere in totale. I provvedimenti hanno colpito elementi importanti delle cosche della ‘ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri, tutte operanti a Reggio Calabria e provincia. La 26enne Silvia aveva fatto parlare di sé anche per una tormentata relazione con Fabrizio Corona in passato.