Alex Zanardi, la famiglia e l’ospedale: “Basta bollettini” – VIDEO

Le ultime novità sulle condizioni di salute del campione paralimpico Alex Zanardi, la famiglia e l’ospedale: “Basta bollettini quotidiani”.

A cinque giorni dal gravissimo incidente del quale è rimasto vittima, Alex Zanardi è ricoverato in condizioni gravi e stazionarie al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Qui sta passando un’altra giornata di attesa. Tutti aspettano novità positive sulla salute del campioni.

In particolare, grande è l’attesa dei familiari del simbolo dello sport paralimpico italiano. Tendenzialmente, chi ha a che fare con questo tipo di traumi resta sedato una decina di giorni. Anche in virtù di questo, di comune accordo, ospedale e famiglia hanno deciso di stoppare i quotidiani aggiornamenti.

Questo l’ultimo bollettino diramato: “Rimangono stazionarie le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato nella terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdì 19 giugno. L’atleta ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. Continua il neuromonitoraggio e viene valutato costantemente da un’équipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche. Il paziente è sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata. Sentita la famiglia, si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute”.