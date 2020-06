Una folle descrizione sul sito di easyJet parla della Calabria, come una terra in cui ferve l’attività mafiosa e i terremoti.

easyJet e la Calabria. Sono le due parole maggiormente cercate in questo momento su Google e il motivo è semplice. Qualche ora fa sul sito della compagnia aerea, nella sezione ispirami, compariva come destinazione Lamezia. Niente di strano, direte voi, anzi! Una promozione per la Calabria. Peccato che la descrizione non fosse assolutamente gentile nei confronti né della città nè della regione.

Calabria: “Mafia, terremoti e niente città iconiche”

Sul sito, infatti leggiamo così: “Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti – e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram“. A seguire invece la descrizione è molto più morbida, seppur si continui a sottolineare l’assenza di turisti. Si parla, almeno, di paesaggi mozzafiato. Cosa è successo?

Perché easyJet ha descritto così la Calabria?

Chi ha scritto questa descrizione della Calabria sul sito di easyJet? È una tecnica alla “bene o male l’importante è che se ne parli”? Forse era una descrizione goliardica fatta tra dipendenti della compagnia aerea che non doveva comparire online? Mentre la polemica impazza sul web a ora, sono le 9:37, la descrizione ancora non è stata eliminata e campeggia bellamente nella sezione ispirami (cliccando qui dovreste trovare la descrizione di Lamezia, a patto che nel frattempo non abbiano rimediato).

Possiamo presupporre che si sia trattato di un errore. Forse chi si occupa di popolare questa sezione del sito di easyJet non è italiano e cercando magari informazioni da tradurre sulla Calabria è capitato su un sito molto poco generoso nei confronti di questa terra. Tutto è possibile. Sicuramente ora la compagnia dovrà però dare spiegazioni.

Le parole di easyJet

Fino a questo momento la compagnia aerea ancora non ha rilasciato una dichiarazione in merito. Sui social tutto tace e anche sul sito ufficiale della compagnia la descrizione della Calabria ancora non è stata cancellata. Sicuramente è questione di tempo e, allo stesso modo, siamo sicuri che la compagnia easyJet starà già facendo il possibile per recuperare a questa tremenda brutta figura nei confronti dell’Italia e dei calabresi.