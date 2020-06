Il parco Italia in Miniatura di Rimini riapre alle visite del pubblico. Tutte le info.

Un altro famoso parco di divertimenti riapre in Italia, dopo la chiusura imposta dalla quarantena per l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Si tratta dell’Italia in Miniatura, parco tematico che riproduce tutta l’Italia e i suoi monumenti in scala. Una attrazione imperdibile per bambini e non solo situata poco più a nord di Rimini, nella frazione di Viserba.

Nelle scorse settimane hanno riaperto al pubblico altri due parchi divertimenti importanti e molto frequentati: Gardaland e Mirabilandia.

Riapre il parco Italia in Miniatura a Rimini

Il parco tematico Italia in Miniatura di Rimini riapre al pubblico dal prossimo 1° luglio. Tante le attrazioni da non perdere, con oltre 270 riproduzioni in scala di monumenti italiani ed europei che si affacciano su oltre 100 piazze, restaurate in ogni minimo particolare, con laghi, cascate, montagne e 5.000 alberi veri in formato mignon. Sulle ferrovie in miniatura decine di trenini viaggiano avanti e indietro mentre nei mari navigano vele e traghetti. Uno spettacolo per bambini e famiglie ma non solo. Tanti adulti, comitive e soprattutto turisti, anche stranieri, in vacanza sulle spiagge di Rimini non mancano la visita a questo originale parco tematico.

Accanto alle riproduzioni, premendo uno dei pulsanti ad “altezza bimbo” piccole città si animano: la mini-orchestra attacca l’Aida all’Arena di Verona, i pompieri spengono un incendio a Porto Marghera, il ponte girevole di Taranto si apre, i ballerini di paese iniziano le danze. E ancora, mercati rionali, file di pellegrini, turisti che fotografano monumenti: è tutto come nella vita, ma… in piccolo.

Il biglietto di ingresso comprende le attrazioni originali. A queste si aggiungono Venezia navigabile in gondola fino a Piazza San Marco, la Monorotaia, il treno sopraelevato panoramico, la Scuola Guida Interattiva, dove i bimbi imparano a guidare in una città-giocattolo. Per chi ama esplorare, porte aperte nell’area Esperimenta-Luna Park della Scienza; a Pinocchio, dal Teatro di Mangiafuoco si entra nella più nota fiaba italiana, a bordo di un trenino. Da Cannonacqua alla Vecchia Segheria, dal Pappamondo a Piazza Italia e alle mongolfiere felliniane della Torre Panoramica, ogni angolo del parco invita a giocare e strappa un “Oh!” di meraviglia, compresi i surreali selfie point, le Macchine Sonore o i curiosi Muri Parlanti d’Italia e d’Europa.

Modalità di accesso

Come altri parchi e attrazioni, anche l’Italia in Miniatura ha previsto per la riapertura l’introduzione di misure di sicurezza sanitaria come distanziamento sociale, igiene delle mani e rilevazione della temperatura all’ingresso. Ai visitatori del parco, infatti, sarà misurata la temperatura con termoscanner, la segnaletica orizzontale segnerà il percorso da seguire mentre dei “bolloni” a terra aiuteranno a mantenere il distanziamento. Saranno presenti anche i distributori di gel disinfettante per le mani. Inoltre, i visitatori potranno scaricare sullo smartphone la mappa del parco.

Per chi acquista il biglietto d’ingresso online sono previsti degli sconti.

Il parco Italia in Miniatura sarà aperto tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.30 (con le biglietterie in chiusura due ore prima).

Per ulteriori informazioni: www.italiainminiatura.com

