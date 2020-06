Kristen Stewart: la star di Twilight nei panni di Lady D – VIDEO

Sarà Kristen Stewart, la star protagonista della saga di Twilight, a vestire i panni di Lady D, ovvero Diana Spencer, nel film a lei dedicato.

Grande attesa per la nuova pellicola di Pablo Larrain, dal titolo Spencer: il film racconta il weekend natalizio del 1992, l’ultimo che passarono insieme Diana Spencer e il principe Carlo, erede al trono del Regno Unito.

Il regista ha spiegato: “Di solito, il principe arriva e trova la principessa, la invita a diventare sua moglie e alla fine diventa regina. Questa è la fiaba. Quando qualcuno decide di non essere la regina e dice ‘Preferirei andare per la mia strada ed essere me stessa’ è una grande decisione, una fiaba sottosopra”.

Nei panni di Lady D, ci sarà Kristen Stewart, la protagonista della saga di Twilight insieme a Robert Pattinson. Su di lei il regista ha affermato: “Kristen può essere molte cose e può essere molto misteriosa e molto fragile. In definitiva anche molto forte, che è ciò di cui abbiamo bisogno”.