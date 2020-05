Twilight, Midnight Sun: il nuovo capitolo della saga – VIDEO

Uscirà in libreria il prossimo 4 agosto Midnight Sun: il nuovo capitolo della saga di Twilight, l’annuncio della scrittrice Stephanie Meyer.

Arriva il 4 agosto il nuovo libro della saga di Twilight. L’annuncio giunge direttamente da Stephanie Meyer, scrittrice e autrice della saga. Reso noto anche il titolo di questo nuovo capitolo della saga che ha appassionato i lettori di tutto il mondo: Midnight Sun.

Scrive Stephanie Meyer: “Questo è un periodo storico folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per far uscire questo libro ma tanti di voi lo stanno aspettando da tempo e non sembrava giusto farli aspettare ancora”.

Grande entusiasmo per questo nuovo capitolo della saga di Twilight viene comunicato anche dall’editore Little Brown: “Questa storia raccontata dal punto di vista di Edward assume una nuova svolta decisamente oscura. Incontrare Bella è stato l’avvenimento più importante della vita di Edward e finalmente capiamo il motivo di determinate scelte”. In realtà, il libro sarebbe dovuto uscire diversi anni fa, ma un hacker mise online le prime pagine del manoscritto, per cui la Meyer abbandonò il progetto, ora portato a compimento.