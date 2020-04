Twilight, chi è Kristen Stewart: età, foto, carriera dell’attrice

Conosciamo meglio la storia dell’attrice Kristen Stewart: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Kristen Stewart nasce il 9 aprile 1990 a Los Angeles, in California. Cresce con la famiglia: suo padre John è manager e produttore televisivo, che lavora per il canale Fox, e la madre Jules Stewart, sceneggiatrice e regista.

LEGGI ANCHE >>> Robert Pattinson è stato scelto per interpretare Batman – VIDEO

All’età di 8 anni inizia la sua carriera quando un agente la nota in una recita di Natale. Lavora come comparsa nei film Il bambino venuto dal mare (1999) e I Flintstones in Viva Rock Vegas (2000). Dopo un anno interpreta il ruolo di un maschiaccio nel film indipendente La sicurezza degli oggetti. Poi diventa sempre più celebre nel film Panic Room: la stessa Kristen viene nominata al premio Young Artist Awards del 2003. Il suo successo arriva definitivamente con la Saga Twilight quando interpreta un’umana di nome Bella che s’innamora del vampiro Edward Cullen, interpretato da Robert Pattinson. Poi concede il suo volto di Chanel, poi prende a numerosi film nel corso della sua carriera. E così pochi mesi fa, nel gennaio 2020, è stata eletta dall’Hollywood Critis Association Attrice del decennio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Twilight, chi è Kristen Stewart: vita privata

La bella Kristen frequenta Michael Angarano, co-protagonista di Speak, fino all’inizio del 2009. Poi inizia il flirt con Robert Pattinson: poi ha una piccola storia con il regista Rupert Sanders, che aveva 19 anni più della Stewart. Poi ritorna nuovamente con l’attore di Twilight: poi ammette di essere bisessuale e di essere aperta tutti. Ha avuto relazioni con Alicia Cargile, la cantante Soko e Annie Carlek, conosciuta professionalmente come St. Vincent.