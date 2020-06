Festeggiamento per la fine del lockdown: 15 amici si ammalano di covid

Un gruppo di amici aveva deciso di vedersi in un locale per festeggiare la fine del lockdown: tutti quanti però hanno preso il covid.

La fine del lockdown non è un segnale della fine della diffusione virale del coronavirus Sars Cov 2. In Italia il governo prima e gli esperti successivamente lo hanno ripetuto incessantemente al fine di scoraggiare comportamenti irresponsabili. In linea di massima i cittadini hanno seguito avvertenze e indicazioni, ma non sono mancati né mancano tuttora i casi in cui ci sono assembramenti illeciti (l’ultimo per il festeggiamento della vittoria in Coppa Italia a Napoli).

Anche fuori dall’Italia ci sono stati comportamenti non esattamente responsabili. L’ultimo in ordine di tempo a Jacksonville Beach (Florida), dove un gruppo di amici ha deciso di festeggiare la fine del lockdown senza rispettare le regole sul distanziamento sociale e sull’utilizzo della mascherina. I giovani, convinti che con la fine del della reclusione in casa potessero stare più tranquilli, si sono visti in un locale per bere qualcosa e brindare alla fine della quarantena, la scelta però si è rivelata controproducente.

Festeggiano la fine del lockdown e si prendono i Covid

Nel giro di qualche giorno i giovani si sono resi conto che la loro decisione era stata affrettata. Una ragazza si è sentita male ed è risultata positiva al tampone e poco dopo tutti quelli che erano al tavolo con lei hanno cominciato a manifestare i classici sintomi. Altre persone presenti al locale e sette dei dipendenti sono risultati positivi al Covid e si trovano adesso in isolamento forzato.

La Florida è uno degli stati americani maggiormente colpiti dalla pandemia ed uno di quelli maggiormente a rischio nel caso di una seconda ondata. Il gesto dei giovani è stato dunque irresponsabile. Per giustificarlo questi hanno dichiarato che si sentivano sicuri visto che il governo ha allentato le misure di sicurezza. La colpa, però, potrebbe essere da distribuire: come mai nel locale non hanno preteso che indossassero la mascherina e rispettassero le distanze di sicurezza?