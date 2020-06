A 102 anni vince il Coronavirus: l’incredibile storia di Saverio Pizzurro

Saverio Pizzurro, classe 1918, è sopravvissuto alla “strage” del Coronavirus nella residenza per anziani di Sarnico, sul lago d’Iseo.

Diciamo subito che è una storia a lieto fine quella di Saverio Pizzurro, classe 1918, alias “nonno Covid-free”. Lo scorso lunedì 15 giugno è arrivato il tanto atteso risultato del tampone: finalmente negativo, dopo quarantanove giorni di positività. Il nostro è riuscito a tener testa al Coronavirus a ben 102 anni di età, e sempre incredibilmente asintomatico. E dire che nella Rsa in cui vive a Sarnico, sul lago d’Iseo, la pandemia ha fatto una vera e propria strage.

Il “nonnino” che ha messo KO il Coronavirus

Saverio Pizzurro, originario di Calatafimi (Trapani) e bergamasco d’adozione, da sette anni è ospite della Faccanoni, residenza per anziani di Sarnico, sul lago d’Iseo, dove abita il figlio Vincenzo, ginecologo. Racconta quest’ultimo che “per mio padre è stato semplicemente un cambio di stanza e chissà, forse non se ne è nemmeno accorto”. Era il 26 aprile quando Saverio si sottopose al primo tampone e risultò (assieme ad altri 6 ospiti e 13 dipendenti della struttura) positivo. Poi l’isolamento per 14 giorni, un altro tampone negativo, un altro ancora positivo, quindi di nuovo in quarantena. Tutto questo, come detto, senza che si fosse manifestato in lui alcun sintomo.

Lunedì scorso l’uscita dal tunnel. “Dopo tre mesi ho potuto finalmente andarlo a trovare”, racconta ancora il figlio. “Una bellissima notizia, che forse dà speranza a tanti” aggiunge l’altra figlia, Francesca Pizzurro, impiegata alle Poste di Busnago e residente a Trezzo sull’Adda. Anche se non cancella certo il dolore per i 28 ospiti della Faccanoni che tra marzo e aprile se ne sono andati a causa del Coronavirus.

